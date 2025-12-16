中評現場：拿下台軍方標案的高雄小茶行

“鴻璋茶業有限公司”現址位於高雄市鹽埕區新興街，門口招牌掛著“榮町茶業”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月16日電（記者 蔣繼平）台“國防部”近日頻頻爆出有裝修公司、鞋商拿下高額的軍火相關標案。高雄一間“鴻璋茶業有限公司”也因資本額僅新台幣10萬元，卻接連拿下“國防部”、“立院”及警政司法機關等16件共逾1800萬元的資訊設備標案被討論。不過業者則是出面喊冤。



“鴻璋茶業有限公司”現址位於高雄市鹽埕區新興街，招牌掛著“榮町茶業”，騎樓推放雜物看似平常住家，一樓則擺放各式茶葉包裝、與堆疊數袋的炒麥、以及辦公器具。鴻璋茶業登記公司地址在高雄三民區舊址。



負責人林怡君對外說明時表示，她和前負責人黃鴻鈞都是電腦資工專業，手上有上百張相關證照，且營業項目本就包含電腦設備、軟體零售及維修，她大約4年前因興趣開始賣茶，也利用專業投入政府資訊設備標案藉此增加收入。



面對引起的相關爭議，林怡君則說，之後為了避免再被誤會，公司已決定分流，之後“榮町茶業”只賣茶葉，原“鴻璋茶業”則更名“鴻良電腦”專跑資訊設備業務。另外被外界戲稱“被茶葉耽誤的資訊高手”，林怡君則苦笑說“如果真這麼好賺，還需要這麼辛苦包茶嗎？”她強調資訊才是自己專業，賣茶葉是斜槓人生。



藍委王鴻薇15日爆料一間位在高雄的茶葉公司多次取得“國防部”資安、電腦設備維護的案子，但該公司多次被以詐欺、偽造文書等罪名起訴並敗訴，居然還可以標到軍方的機敏性標案，難道不怕機密被外洩嗎？



王鴻薇也質疑，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有遭判刑紀錄，但非但沒有進入黑名單，今年又拿下軍方標案，統計下來近10年平均每年得標1千萬的標案金額，且至少涉及9件軍方相關標案，簡直不可思議。