藍議員徐弘庭：不副署法令是最糟糕選項

國民黨台北市議員徐弘庭接受訪問。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北電（記者 莊亦軒）針對“賴政府”以“不副署、不公告”方式，因應“立法院”三讀通過的相關法案，中國國民黨籍台北市議員徐弘庭接受中評社訪問表示，這樣的作法是對現行“憲政”體制的否定，也是政治選項中“最糟糕的一種”。



“行政院長”卓榮泰15日召開記者會宣布，依照“憲法”第三十七條決定，不予副署《財政收支劃分法》11月14日的修法，若“立法院”有意見，可對“行政院長”提出不信任投票制衡，此舉被外界質疑違反“憲法”。



徐弘庭指出，“憲法”與制度本就設計完整救濟與制衡機制，行政部門若不滿“立法院”通過的法案，應循“釋憲”、補提名“憲法”法庭人選等制度內途徑處理，而不是逕行拒絕完成副署與公告程序。他強調，“政府沒有窮盡一切手段之前，沒有資格宣告制度失靈。”



徐弘庭形容，主張不副署、不公告，等同向社會傳遞“已危急到必須違反程序正義”的訊號，但實際上，當前狀況仍有多項“憲政”工具可以使用，遠未走到必須以非常手段因應的地步。



他也以歐洲民主國家為例指出，許多國家都曾歷經法案反覆被否決、不信任投票、“組閣”困難等情況，但仍持續在既有制度框架中運作，並未因此否定整個“憲政”體制。



徐弘庭說，台灣目前真正的問題不在制度設計，而在政治人物選擇是否尊重程序。他批評，對外高舉民主、對內卻破壞法治，只會讓社會對民主制度產生更深的不信任。