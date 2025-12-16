在野上街頭抗議賴？藍議員徐弘庭持保留意見

台北市藍議員徐弘庭受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北電（記者 莊亦軒）針對民進黨陣營主張以“倒閣”化解政治僵局，以及台灣民眾黨不排除號召民眾走上街頭表達抗議，中國國民黨台北市議員徐弘庭今天接受中評社訪問時表示，單靠“倒閣”或體制外動員，無法真正解決憲政爭議，反而可能讓政治對立陷入惡性循環。



徐弘庭強調，在野黨的責任仍是在“國會”內進行監督與說明，清楚向社會交代立場與制度背景，而不是讓政治攻防全面轉向體制外衝撞，進一步加深社會撕裂。



“行政院長”卓榮泰15日召開記者會宣布，依照“憲法”第三十七條決定，不予副署《財政收支劃分法》11月14日的修法，若“立法院”有意見，可對“行政院長”提出不信任投票制衡，此舉被外界質疑違反“憲法”。



徐弘庭指出，若以“倒閣”作為解方，一旦改選後“國會”結構未變，是否又要再度“倒閣”，將導致無止盡的政治消耗。他認為，“倒閣”並非萬靈丹，真正的關鍵仍在於朝野是否願意回到制度內溝通與協調。



對於台灣民眾黨主席黃國昌提出不排除發動街頭行動，徐弘庭表示，街頭抗爭作為民主社會的一種表達方式，本身無可厚非，但是否適合所有支持群體、能否有效傳達制度層次的問題，仍需審慎評估。



他指出，過度訴諸對抗性手段，反而可能讓民眾更難理解“不副署”、“倒閣”等複雜的憲政議題，導致公共討論流於情緒動員，而非理性辯證。



徐弘庭強調，在野黨的責任仍是在“國會”內進行監督與說明，清楚向社會交代立場與制度背景，而不是讓政治攻防全面轉向體制外衝撞，進一步加深社會撕裂。