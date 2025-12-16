洪秀柱語中評：對付“抗中牌”有三寶可用

國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）針對賴清德拋出1.25兆元的防務追加預算，還提及2027年大陸會做好對台動武的準備，中國國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問時指出，這筆天價軍費，實際上賴在對美國表態，而非真正為台灣安全著想。



她認為，面對綠營鐵了心要操作“抗中保台”牌，其實藍營手中有“三寶”可用，就是“一中、對話交流和九二共識”，關鍵在於要用得其所、用得理直氣壯。



洪秀柱近日在中華青雁和平教育基金會接受中評社專訪，談到賴清德以“因應大陸準備武統台灣”為基礎，需打造所謂台灣之盾，編列8年共1.25兆元的防務追加預算一事。



洪秀柱表示，這筆防務特別預算，本質上是對美國交心的政治動作，既回應美方要求台灣提高軍費，也符合美國將台灣打造為“刺蝟島”的戰略期待。但她質疑，台灣財政資源有限，軍費大幅膨脹勢必排擠其他民生與經濟發展，而在兩岸軍力差距如此懸殊的情況下，單靠砸錢買武器，根本不可能與大陸抗衡，對台灣整體安全反而不利。



而賴清德提及“2027年大陸會做好武統台灣的準備”，洪秀柱說，相關說法本來就是美國軍方的分析推估，但賴身為台灣領導人卻跟著唱和，這極不恰當，這樣的表態只會造成社會恐慌，讓人民開始質疑，若真的即將開戰，經貿投資還能否持續？外資企業還會不會來台？政府是否已為人民生命財產做好避險安排？



洪秀柱反問，若真要為戰爭做準備，賴清德與相關“國安”高層是否願意讓自己的家人、子女留在台灣？如果權力核心的人都不在台灣，卻要求別人的孩子上戰場，這不事很可笑嗎？總歸一句就是民進黨治理無方，只剩“抗中保台”一招而已。

