王義雄：美要盟友狂加軍費是為了興旺軍工業

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月17日電（記者 蔣繼平）美國白宮近期頒布2025年新版《國家安全戰略》涉台表述強度高引起關注。工黨創黨主席、海潮智庫創辦人王義雄向中評社表示，美國早已無力同時維持全球霸權與多線對抗，只能戰略退守本土並要盟友承擔更多責任，台灣特別編列新台幣1.25兆的特別防務預算就是呼應美國要求的具體展現，但真正盤算只是讓軍工複合體賺得盆滿缽滿。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立後成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商並創辦海潮智庫。



美國12月4日發布新版《國家安全戰略》報告。這份33頁的文件中，台灣被罕見提及8次，遠超特朗普第一任期的3次和拜登政府的7次，其涉台表述強度與戰略調整方向引發高度關注。



對此，王義雄表示，奧巴馬執政時期提出所謂“重返亞太”戰略；拜登上任後延續並包裝為“印太戰略”；而到了特朗普執政，改以高關稅與科技封鎖手段，企圖全面遏制中國大陸的產業與科技發展。



不過王義雄表示，特朗普的關稅戰不僅未能達成目標，反而推高美國通膨、民生壓力加劇，依賴政府救濟與食品補助的人數不斷增加，社會不滿與抗議浪潮此起彼落。



美國面臨產業長期空心化問題，王義雄表示，美國鋼鐵、造船等基礎工業凋零，軍事裝備老舊，更新乏力，現役大量武器仍建造於20世紀8、90年代。



相較之下，王義雄表示，中國大陸除尖端晶片仍受部分限制外，幾乎全面突破美國封鎖。九三抗戰勝利八十週年大閱兵所展示的多款先進武器，以及兩款第六代戰機的成功試飛，對世界各國形成強烈震撼，也迫使美國正視現實。

