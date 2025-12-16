秦慧珠：不副署後產生的民怨會反應在選票上

台北市議會。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月16日電（記者 莊亦軒）針對“行政院”以“不副署、不公布”方式處理《財政收支劃分法》等爭議法案，中國國民黨台北市議員秦慧珠向中評社表示，“憲政”僵局若無法解開，衝擊不只在制度層面，一旦預算卡關、政策落空，民眾的生活受到影響，激起的民怨針對的目標一定是執政黨，進而直接反應在2026選票結果上；執政黨若無法交出漂亮的執政成績單，對民進黨地方選情恐形成不利影響。



“行政院長”卓榮泰15日召開記者會宣布，依照“憲法”第三十七條決定，不予副署《財政收支劃分法》11月14日的修法，若“立法院”有意見，可對“行政院長”提出不信任投票制衡，此舉被外界質疑違反“憲法”。



秦慧珠認為，“憲政”制度僵局若無法解開，勢必成為2026年地方選舉的重要變數。她指出，地方選舉終究回到建設進度與民生感受，一旦預算卡關、政策落空，民眾的生活受到影響，激起的民怨針對的目標一定是執政黨，進而直接反應在選票結果上；執政黨若無法交出穩定治理與協調能力的成績，對民進黨地方選情恐形成不利影響。



秦慧珠指出，地方政府年度預算高度仰賴“中央”統籌分配稅款、一般性補助與計劃型補助，但在“中央”財政制度方向未定的情況下，各縣市只能先以“參考前一年”方式勉強編列，實際可動用資源卻充滿不確定性。她表示，這種“邊編邊等”的狀態，將直接影響地方施政節奏，也讓長期建設規劃難以落實。



秦慧珠以台北市為例指出，部分“中央”原先承諾的交通建設補助比例出現調整，一般性補助款縮減，計劃型補助則改為另行申請，導致地方在捷運推動、教育建設、社會福利等項目上，必須反覆盤點財源，“不知道錢從哪裡來，也不確定什麼時候到位”，施政壓力明顯增加。



秦慧珠進一步指出，若“中央”與地方持續卡關，影響將不只停留在帳面數字，而會快速擴散到實務執行層面，包括工程進度延宕、採購與履約付款壓力升高，甚至影響民眾可直接感受到的補助發放與公共服務品質。所以執政黨若以對抗代替協商，等於“搬石頭砸自己的腳”，“行政院”預算編不出來，地方政府也跟著陷入被動局面。

