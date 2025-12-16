鄭麗文列五大罪狀　批賴走回人治、獨裁

鄭麗文。（擷取自鄭麗文臉書） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）民進黨政府昨天宣布“不副署”財劃法修法，再掀朝野高度對抗。中國國民黨主席鄭麗文16日晚間發文羅列5大罪狀，指賴清德這段時間帶領民進黨正一件件拆解“憲政”秩序，將“國家”從“法治”帶回“人治”，從“民主”帶向“獨裁”！



鄭麗文臉書全文如下：

毀憲亂政 民進黨“憲政”秩序“拆解中”！這段時間，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解“我國憲政”秩序，以行政意志掐死“國會”多數民意，將“國家”從“法治”帶回“人治”，從“民主”帶向“獨裁”！



賴卓毀憲亂政一覽：



1.民進黨＝大法官

三讀通過的法律就是有效，“行政院”卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設“違憲”審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。



2. “立法院”三讀的法律，可以不執行、不副署

卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡“總統”的副署，濫用為“一票否決權”來對付“立法院”。賴清德、卓榮泰全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。



3. “總統”不提名大法官，癱瘓“憲法”法庭

“總統”遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、“憲法”法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀“憲法”，將不想遵守的法律一律定義“違憲”。



4. 沒收“立法院”公投權

依《公投法》，“立法院”議決之公投案，依法“中選會”無權實質審查或否決之權。“中選會主委”李進勇卻擋下“立院”公投案，公然逾越職權、沒收“國會”公投法案。



5.“便當會”取代“國會”

不到50人的黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代“國會”決議，實質上就是“總統”以行政權否決立法權。



賴清德2年政績衹有大罷免，民進黨包裝為“民團社運”發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由“政院”高層下令預算“解凍案不送”，只為替罷免輿論添油加火。更在非選舉期間調整檢方績效標準，以選舉查察績效引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。



當代表多數民意的在野黨被稱為“獨裁”；當生效的法律，只因“總統”不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕“國會”決議；當國家最高救濟機制被架空。當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？“中華民國”是亞洲第一個民主共和國。“憲政”，是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

