中評關注：高虹安案逆轉　三效應助藍白反攻

高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）已退出台灣民眾黨，但保持關係緊密的新竹市長高虹安涉詐領助理費案，台灣高等法院16日二審改判貪污無罪，意外大逆轉。判決出乎外界意料，但也成為近期藍白向綠吹起反攻號角的信號，2026藍白整合在少了新竹市的不確定因素後，未來只會更加緊密。



過去披民眾黨戰袍選上新竹市長的高虹安，因涉助理費案，在一審遭判處有期徒刑7年4月後，便自行退出民眾黨，欲將政治後座力停損在自己身上。不過，在高虹安停職新竹市長的一年多後，高院16日二審宣判意外大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金新台幣18萬元，貪污部分則是無罪，可以說跌破大家眼鏡。



高虹安後續將申請復職新竹市長，而帶來的三大政治效應，無疑是替藍白打了一劑強心針。一、高虹安勢必將在2026爭取連任，本來依照民眾黨規劃，高虹安不能選的話，要由民眾黨籍代理市長邱臣遠出馬競選，但難處在於中國國民黨地方派系也有自己的想法，想自提人選，屆時形成三腳督，勢必成為藍白合的破口，但現在戰局明朗化，藍白合支持高虹安幾乎成定局，藍白在新竹不會鬧分裂，拆了一個不安定的炸彈。



二、高案的逆轉，也給白營支持者的內心對前民眾黨柯文哲涉京華城案、政治獻金案打了雞血，畢竟在二審前，外界幾乎對高案並不樂觀，而柯文哲涉案至今雖未見一刀斃命的收賄證據，卻遭檢調羈押禁見一年，柯粉、小草雖對柯有信心，但卻普遍對司法沒信心，如今高案逆轉，也讓白營對柯案看見一絲曙光。



柯文哲在結束12月下旬的辯論程序後，勢必將爆發這一年多來所累積的政治能量，日前柯文哲在9月交保後的首度直播，創下5.5萬人同時在線觀看的高人氣，至今累計70萬人次觀看，而5天前發布的“土城十講”第一講，至今累計48萬人次觀看。柯文哲的政治能量不容小覷，在柯家鄉、民眾黨灘頭堡新竹市政治局勢穩定後，柯的助選也將成藍白的一大資產。

