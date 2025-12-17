李艷秋引清德宗欽定“憲法”後滿清亡給賴啟示

李艷秋引用光緒帝頒布的憲法，說這對賴清德應該有點啟示作用。（照片：賴清德臉書） 中評社台北12月17日電／民進黨政府15日宣布“不副署”《財政收支劃分法》修法，賴清德當晚透過影片強調，不予副署是因為這個修法對“憲法”權力分立、“國家”財政、“國民”權益，都將造成重大且立即的傷害，他也願意依據“憲法”規定以“合憲”方式，赴“立法院”進行“國情報告”。媒體人李艷秋16日在臉書發文引用光緒帝(清德宗)頒布的“憲法”，“凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行”，說這對賴應該有點啟示作用。



“一朝回到北洋時，再看竟是滿清年。”李艷秋表示，“立院”通過的法律，“行政院”覆議失敗後又不副署，反正就是不接受、不執行，代表的是以後“立院”不論通過什麼法，“行政院”都可以不幹，也就是說“立院”多數席次所代表的民意，對民進黨政府來說是個屁。



李艷秋指出，民進黨現在全員出動，高喊在野不高興可以提出“倒閣”，解散“國會”重選“立委”，還挑釁說，只要重選過2/3，就可以罷免“總統”啦！網路上也開始帶風向，藍白陣營不要孬種喔，要有信心，拿到過2/3選票。儼然又看到“來來來！怎麼樣怎麼樣”的翻版。其實有點頭腦的人都知道，民進黨這生意穩賺不賠，如果在野黨上當，必須再次啟動選舉，政治動員沒完沒了，亂局都是在野挑起，民進黨有了充足的相罵本。如果重選後藍白維持過半多數，“立院”生態並未改變，一年後又可以搞大罷免了。



李艷秋表示，不副署“立院”通過的法案，只是大罷免的延續，這一年多來，賴清德無時無刻不想著要顛覆“立院”的少數劣勢，大罷免大挫敗，並沒有讓他明瞭民意的歸向，繼續用不副署法案進行第二波政治大亂鬥，目的在刺激在野“倒閣”解散重選。當大家把注意力放在政治鬥爭上時，民進黨已經為賴友友們大開方便之門，讓大家在光電、“國防”、軍火領域裡大撈特撈。



李艷秋說，台大前校長管中閔臉書上貼出“一覺醒來，回到民國初年北洋時代”，律師葉慶元也提出，在117年前頒布的大清“憲法”，就有：“凡法律雖經議院議決，而未奉詔命批准頒佈者，不能見諸施行。”巧合的是，當時的光緒皇帝，亦稱清德宗。雖然賴清德不屑讀中國歷史，但袁世凱改制稱帝83天下台，以及清德宗頒布欽定“憲法”大綱3年後，滿清就亡了這兩段史實，還是應該有點啟示作用吧？