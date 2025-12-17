海劍羚飛彈通過測評　顧立雄：量產後部署

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）中科院研製的“海劍羚飛彈系統”10月已通過海軍作戰測評。台“國防部長”顧立雄17日表示，海劍羚未來將由海軍根據需求，在量產後放在適當的載台上，至於詳細如何部署，沒辦法在此說明。



至於“國防部”12日預告修正“體位區分標準修正草案”，其中在身高部分，145公分至149公分為替代役A級，低於144公分才免役，但醫學上低於147公分就是“侏儒症”，引起網民熱議“侏儒為何要當兵？”是否因缺兵？顧立雄說，常備役的身高需高於150公分，依然維持此標準，150公分以下是否要服替代役，則是由“內政部”訂定。



“立法院”“外交及國防委員會”17日邀請台“國安局長”蔡明彥、台“國防部長”顧立雄報告“台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形”，並備質詢。顧立雄會前接受媒體訪問，作上述表示。



由中科院研製的海劍羚飛彈系統為短程防空系統，搭載被稱為炸藥之王的CL-20型高能火炸藥，10月按核定計劃通過海軍作戰測評，海軍後續將視狀況建案，並正式進入量產。



海劍羚有三種衍生款，分別是小型作戰艦艇的“獨立型”（12聯裝，發射箱搭載小型雷達、光電感測系統）、中大型艦艇的“戰系型”（24聯裝，由艦艇戰系提供參數及指令）、“陸基機動型”（24聯裝搭配機動雷達車）的飛彈系統，作戰範圍約15公里。