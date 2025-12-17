綠桃園議員提名減4席　被罵棄守保送張善政

桃園市議會。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／民進黨在桃園痛失執政權後，力拚2026年重新奪回江山，但桃園市黨部16日拍板通過提名，市議員提名總席次僅26席，未過半且較本屆大減4席，引發基層黨員強烈不滿，斥無異於“保送”中國國民黨籍市長張善政連任，更可能讓民進黨在下屆桃園市議會淪為“狗吠火車”，監督權一併被藍營沒收。



民進黨下屆提名桃園5、蘆竹2、觀音1跟平鎮2都減1席，其餘中壢5、平鎮2、新屋1、八德3、楊梅2、龍潭1、龜山2、大溪1、大園1與本屆持平，不含原住民共26席。



根據《中時新聞網》報導，市黨部主委黃傅淑香表示，2026年建議提名名額為26席（未包含平地、原住民席次），提名名額建議案經本黨部選戰策略小組及執行委員會充分討論通過，除考量國民黨在各區參選布局外，同時評估其他政黨參選人與本黨選票重疊性多寡，因此提名策略相較2022年保守。其中，平鎮區仍保有現任議員楊家俍的席次，待中央黨部討論及時局變化再做調整，保有一定的彈性可做因應，正式名額仍須經中執會通過後才算最後定案。



“保守淪為主動棄守！”有資深議員分析，蘆竹區有1席婦女保障名額，但綠營竟未保障婦女，形同將席次拱手讓給藍營現任女議員；在桃園、中壢2大都會區受惠於都市重劃，入籍人口大幅成長，且多為雙北、新竹外溢的中間選民，對泛綠陣營更具選舉優勢，然而民進黨提名席次卻持平甚至減少。



龜山因外來人口暴增，從4席增加至5席，但黨內卻不善用外來人口多為年輕人的優勢，仍舊採取保守提名2席，不願擴大戰果，反而在八德、有榮民及金馬外島移居的藍營大本營，本應謹慎，市黨部卻決議採取“5提3”超過5成提名的“積極”策略，與其他都會區的保守態勢形成強烈對比。