柯文哲嗆檢察官是大罷免大失敗重要因素

柯文哲說，大罷免大失敗檢察官是重要的因素，至少有5%的是要救柯文哲去投票。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北12月17日電／台北地方法院16日審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲親自答辯，指控檢察官不查證抹黑他，直批黨檢媒一體重創司法。柯文哲舉台大前校長管中閔《大學的脊梁》書中“深文周納、羅織構陷、入人於罪”，說檢察官是大罷免大失敗重要因素，至少有5%是為了救柯文哲去投票。



柯文哲臉書16日發文表示，唐朝有一本專門講述如何製造冤獄、構陷他人的書叫《羅織經》，將來京華城案起訴書在歷史上也是同樣的定位。他在獄中念到管中閔的《大學的脊梁》，那本書說“深文周納、羅織構陷、入人於罪”，坦白講，他現在唸這12個字，心有戚戚焉。



柯文哲提到法國文豪雨果寫的《悲慘世界》，嘲諷：追殺男主角19年那個警官，他也是在執行“國家任務”！



柯文哲說，司法歸司法，他也知道今天這個案子會搞成這個樣子，如果重來一遍，如果是他自己在執政，他將來一定會告訴自己，當權者不要把手伸進司法。就這樣，我們要節制，我們要避免權力的誘惑。這個他一定會永遠會警惕自己！



柯文哲強調，因為司法當政治工具實在是太好用，可是問題是有時候真的會反撲，“我講你們當然不服氣，我從政十年，大罷免大失敗檢察官真的是很重要的因素，按照正常判斷6、7個被罷掉是有可能。你們把柯文哲關在裡面，至少有5%的是‘要救柯文哲’去投票！”



柯文哲感嘆，希望司法就是唯一的目的就是維護社會的公平正義，他應該跟司法正義女神一樣，他們雙眼盲目，就是按照證據辦事。“最後結論是這樣，就是勉勵你們，我也勉勵我自己，我以後一定會注意，我會告訴我自己我們要維持司法的獨立性，手不要伸進去，不要說覺得司法很好用。絕大多數的司法體系人員還是正常，現在叫我寫司法改革我一定很有經驗，以後是最好的代言人。”