高虹安竹市定於一尊　謝龍介：助藍白合加分

高虹安被視為2026藍白合的指標性人物。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／停職中的無黨籍新竹市長高虹安被控“立委”任內詐領助理費，高等法院16日二審逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，得易科罰金，並撤銷貪污罪，高虹安可申請復職。中國國民黨籍“立委”謝龍介指出，2026新竹市長人選應該定於一尊了，且這有助藍白合高層接洽。前“立委”郭正亮認為案件到此為止，再抗告不容易。



謝龍介16日在《鄉民“監察院”》節目表示，台灣民眾黨籍邱臣遠累積了相當的執政經驗，每個政黨都會有A計劃、B計劃、C計劃，真的要提也是可以。坦白講有人拜託他要幫忙爭取藍營提名，但這個判決出來，大概就會打消念頭，會讓藍白高層、兩黨在對談的過程當中，會更順利。



謝龍介認為，“幾乎就是定於一尊了”！看高虹安的能量，她跟鄉親互動時那個雙向的回應，能看出政治人物在選區的人氣有多高。這對藍白合作是有加分的，而且穩定性、穩定度會加高，因為2026如果新竹市是這樣，就可以做為藍白高層接洽的一個指標。



另外，郭正亮也在《林嘉源辣晚報》節目提到，本來大家還在頭痛，萬一選到一半，高虹安被定罪，又無效、又要重選？現在新竹市應該就不太會有爭議了，就是高虹安選了。連帶她那幾個助理，都改成3個月、緩刑。坦白說，就是高等法院覺得這個案子的金額實在小到，說要定罪、要把一個市長這樣抓下來？實在說不過去。因為總金額大概新台幣十幾萬而已，助理大概衹有2、3萬。



郭正亮提到，這會不會連動到“立法院”擬推助理費除罪化法案？這個值得觀察。



郭正亮強調，可是就高虹安本人的案件，“應該就是到此為止了！因為二審無罪，‘高檢署’再抗告？不容易，真的不容易”！