當家逼升惡意螺旋　林濁水：大罷免殷鑑不遠

林濁水提醒，當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，小心大罷免殷鑑不遠。（林濁水臉書） 中評社台北12月17日電／“行政院長”卓榮泰不副署《財政收支劃法》再修正版，賴清德前天深夜談話痛批“在野獨裁”，讓朝野對峙更加緊張。前民進黨“立委”林濁水16日表示，當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，要小心大罷免殷鑑不遠。“國防安全研究院”前執行長李文忠稱，“這是台灣‘憲政’發展史上悲涼令人沈重的一天”。



林濁水16日在臉書發文指出，“不副署是‘行政院’的合法權力”哪裡只是“合法權力”，根本是“合憲權力”。只是“憲法”清楚規定他是用來制衡“總統”的，沒提到可以用來制衡“國會”。“國會”惡搞，“行政院”依惡法行政，“國家”遭大殃，總比用不副署之名行比美國總統否決權還威的“超級否決”之實和讓“國家”遭大殃都好得多。



林濁水提醒，不副署固然超威，但本質上是既當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。稍不謹慎，大罷免殷𨰹在前。當時精準罷免國民黨籍“立委”傅崐萁們本來一直獲選區選民支持，但一得意忘形升高為殺無赦的大罷免，结果是被多數民意痛擊，至今傷重未癒。



隸屬民進黨新潮流派系、“國防安全研究院”前執行長李文忠16日也在臉書發文。他認為“這是台灣‘憲政’發展史上悲涼令人沈重的一天”，當然選擇“憲法”增修條文留下“行政院長”副署權的縫隙，“行政院”也是走投無路。但自己實在無法像某些親綠法政學者講出合憲護憲的話。至於某些親藍法政學者義正辭嚴撻伐，但對前途“違憲”違法及癱瘓“憲法”法庭視而不見，“這兩種學者講的是立場大於‘憲政’，做的是幫閒大於學術”。



李文忠認為，繼續這樣發展下去的結果是惡鬥升級，“憲政”下墮，然後是總預算、1.25兆元新台幣“國防”特別預算堪慮。朝野都振振有詞，傷害的是民主“憲政”及台灣，“要如此下去嗎”？