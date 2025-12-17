卓榮泰指在野阻礙前進　王鴻薇批：無能別牽拖

藍委王鴻薇接受訪問。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月17日電(記者 黃偕華)“行政院長”卓榮泰昨天接受媒體專訪時表示，“在野黨就是要讓執政團隊沒有政績”。中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天受訪時表示，民進黨政府要反思，自己無能就不要牽拖，不要拉馬英九出來當“馬維拉”，更不要拉在野黨出來當藍白“維拉”。



昨天卓榮泰接受媒體專訪時表示，“在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙‘國家’前進，這些奇奇怪怪法案，佔據我們太多時間”。王鴻薇今天對此表示，他自己無能還又要怪罪到別人身上，真的很會牽拖。連馬英九都已經受不了，發梗圖說不要再給我馬維拉了。現在還要把“藍白維拉”都用上了嗎？



王鴻薇舉例說，當時普發現金一萬塊的時候，綠營是怎麼罵我們的？還說我們是配合境外勢力來窮台，結果後來不是自己也發一萬，然後自吹可以擴大內需、可以照顧民眾。她提到，政府一年有將近三兆元的預算，其實可以做的事情非常多，但是政府現在做了很多事情，但不被民眾接受。



以近期台“國防部”標案為例，王鴻薇問，我們給政府預算，結果這些預算採購案，出現這麼多的光怪陸離的事情，請問要灌到藍白頭上嗎？是我們要政府去跟茶葉行採購電腦？是我們讓軍方去向賣馬桶的買軍火嗎？她強調“自己沒有政績不要牽拖”。



對於停職中的新竹市長高虹安涉於任職“立委”期間詐領助理費，昨天二審依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元，貪污部分無罪。王鴻薇說，高已經在貪污治罪條例的部分宣判無罪，昨天“內政部”也接到新竹市政府發來的公文，請求讓高恢復新竹市長職務。



王鴻薇指出，她找“內政部”瞭解情況後知道，目前仍然在走公文程序。但對比高虹安一審被判有罪的時候，“內政部”十萬火急，當天就發函把高解職，然後由副市長來代理職務。可是到目前為止，“內政部”還沒有確定要讓高復職，她呼籲“內政部”不要雙標，已經拖到第二天，應該程序要更加快一點。