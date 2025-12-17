江和樹：高虹安復職　新竹市理當藍白合

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月17日電（記者 方敬為）停職中的無黨籍新竹市長高虹安涉詐領助理費案，高等法院16日二審撤銷貪污罪，高可申請復職新竹市長。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天對此表示，高虹安案逆轉，對民眾黨而言是一劑強心針，相信白營在明年地方選舉大有可為。他也呼籲中國國民黨，在新竹市長選舉方面，要有智慧，既然高虹安將復職，明年選舉理當藍白合作，共同謀取26年在野版圖最大化。



高虹安涉入詐領助理費案，台北地院一審判其7年4月有期徒刑，其新竹市長職位遭停職。全案上訴高院16日二審宣判，改判撤銷高虹安貪污罪，僅判共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。高虹安得知消息後，宣布將盡快申請復職，也讓各界關注民眾黨在2026年新竹市長選舉的布局。



新竹市府已依法送出高虹安的復職申請，“內政部長”劉世芳17日到“立院”備詢前，證實“內政部”已在昨天下班前收到公文，並表示公文正在簽辦中。



江和樹17日出席台中市“太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程啟用典禮”，針對高虹安案判決逆轉受訪表示，高虹安的判決凸顯台灣民眾黨籍的政治人物清廉經得起考驗，這對民眾黨是一劑強心針，對明年地方選舉有正面助益，他也期待，繼高虹安之後，民眾黨創黨主席柯文哲的案子也能夠獲判無罪。



談到新竹市長選舉，江和樹表示，高虹安要申請復職，原則上會爭取連任，呼籲國民黨要思考藍白合作，相信以藍營的智慧，加上國民黨主席鄭麗文已定調2026地方選舉藍白合作模式，新竹市長選舉，藍白不會發生矛盾。



江和樹強調，高虹安連任也可以幫助國民黨，所以藍營要發揮智慧，藍白共同謀取2026在野版圖最大化，2028年才能夠下架民進黨！