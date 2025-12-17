藍議員介入台南綠初選？謝龍介：不排除調查

國民黨台南市黨部主委、藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)《鏡週刊》爆料中國國民黨籍台南市議員蔡育輝因家族私人停車場利益，介入民進黨台南市長初選並公開力挺綠委陳亭妃。對此，身兼國民黨台南市黨部主委的“立委”謝龍介今日公開宣示，若相關行為涉及私人利益，將不排除啟動調查。



此外，謝龍介也分析，跨黨派地方結盟現象是綠營內部的“派系背叛”，這正是賴清德在台南本命區得票率僅剩40%的關鍵原因。



民進黨2026台南市長初選，“賴系”林俊憲與“非賴系”陳亭妃競爭白熱化。根據《鏡週刊》報導，蔡育輝因柳營奇美醫院旁停車場擴建案與賴清德系統結怨，私下坦言“賴清德斷我財路”，因而轉向與陳亭妃結盟，雙方甚至在地方活動設立聯合攤位。此舉引發綠營對手強烈抨擊，指控陳亭妃“政治與商業利益共生”，模糊政黨分際。



針對黨內同志遭指控介入他黨初選，謝龍介今在“立法院”受訪時表示，基於政黨政治倫理，國民黨不應介入其他政黨的初選機制。他警告，若如週刊報導所言，相關行為牽涉到“私人利益”，國民黨台南市黨部不排除介入調查，呼籲所有從政黨員謹守分寸，切勿讓外界有見縫插針的機會，否則將失去藍營支持者的信任。



此外，謝龍介也解讀台南詭譎的“藍綠合作”狀況，地方上關於派系合流的傳聞由來已久，這證實民進黨內部的兩大派系早已“貌合神離”。他進一步分析，賴清德在2024大選僅獲得40%選票，即便在台南本命區也出現大幅衰退，顯示有特定派系在關鍵時刻“沒有支持他”，這在本質上就是一種“背叛”。



謝龍介表示，對於這種派系間的背叛，選民自有自主性的制裁，國民黨不會介入民進黨的事務。但他隨即諷刺道，若是綠營內部的分裂導致選票流向國民黨，“如果是把選票背叛投給國民黨，我們還是會歡迎。”