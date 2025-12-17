謝龍介批：卓榮泰心態就是死豬不怕滾水燙

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)針對“行政院長”卓榮泰日前宣布對《財政收支劃分法》修正案採取“不副署”手段，創下“憲政”首例，中國國民黨籍“立委”賴士葆、謝龍介今日受訪時發動猛烈反擊。賴士葆痛批卓榮泰將成為“破壞‘憲政’的劊子手”，並將“政院”此舉編號為“獨裁一號”；謝龍介則形容卓榮泰心態如“死豬不怕滾水燙”，甘願自我矮化為行政霸權的執行者，並譏諷民進黨的雙重標準如同“別人的孩子放屁就是腸子爛”。



“立法院”日前三讀通過《財政收支劃分法》與“停砍年金”等法案，引發“行政院”強烈反彈。其中《財劃法》雖經“行政院”提出覆議，但在遭“立法院”否決後，卓榮泰仍宣布“不副署”，導致法案無法公布生效；而針對“停砍年金”案，“政院”更直接放棄覆議程序，亦表明將不副署。



對此，賴士葆受訪時引用“憲政”史指出，過去僅有前“行政院長”郝柏村針對“蔣仲苓升一級上將”的人事案行使過不副署權，從未有“行政院長”針對“法律案”拒絕副署。他批評卓榮泰此舉是“毀憲亂政的首例”，並將覆議失敗仍不副署的《財劃法》列為“獨裁一號”，將連覆議都不提就拒絕副署的《停砍年金》案列為“獨裁二號”。賴士葆強調，“立法院”是千萬民意選出，依“憲法”增修條款規定，覆議若不通過“行政院長”就應接受，如今卓榮泰不高興就不執行法律，台灣將淪為“行政獨裁”，更警告卓榮泰將被歷史記上一筆“國恥”。