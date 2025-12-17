台官方稱美日菲聯演遏制中　馬文君點破矛盾

“國安局長”蔡明彥(左)與防長顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）針對美日菲強化第一島鏈防禦，台“國安局長”蔡明彥17日表示，美軍藉與日、菲聯演，將“堤豐”（Typhon）中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，但衹有在危機發生或演訓時才在，現在不在。而整體態勢上，出現美盟遏制中國軍事擴張的基本圖像。



不過，中國國民黨籍“立委”馬文君則認為，但現實上美國的現實舉動好像並不是這樣做，包括航母艦隊、戰鬥機、中程導彈的部署，其實都是往後退出第一島鏈的狀況。若如蔡明彥所述，美國與過去的部署沒有太大改變，那為何我們還想要提升“國防”預算？這些“國安局”、“國防部”的對外發言，似乎有所矛盾。



“立法院”“外交及國防委員會”17日邀請台“國安局長”蔡明彥、台“國防部長”顧立雄報告“台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形”，並備質詢。



蔡明彥報告時表示，美盟（包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭）已與日本、菲律賓簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力。另外，美國與日、菲加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。



蔡明彥說，美軍藉與日、菲聯演，將“堤豐”（Typhon）中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省，並將“NMESIS”反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島。日本亦規劃在九州、北海道部署“島嶼防衛”滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署“布拉莫斯”（Brahmos）反艦導彈。相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。