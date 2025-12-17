化解朝野僵局　綠向藍喊話有兩方法

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月17日電（記者 莊亦軒）針對“行政院長”卓榮泰以“不副署、不執行”方式處理《財政收支劃分法》，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱今日受訪時表示，“不副署”在“憲政”體制中可視為一種“手剎車”機制，僅能在制度運作失靈的緊急情況下暫時止損，不是針對“立法院”的政治攻防，也沒有卓榮泰打臉賴清德的問題。要真正解決當前僵局，仍須回到“憲法”所設計的制度內解決方法。



鍾佳濱也提出化解財劃法僵局的兩個方法，第一，是儘速讓“憲法”法庭恢復正常運作，第二，“立法院”接受“行政院”提出的財劃法版本進行實質審議。



鍾佳濱表示，賴清德在法案三讀通過後，已明確表達對相關修法內容的疑慮，卓榮泰採取不副署立場，正是基於相同的“憲政”判斷，而非府院之間出現分歧。他認為，外界若將不副署解讀為卓榮泰對抗賴清德或“國會”，並不符合實際“憲政”運作情形。



鍾佳濱指出，“行政院長”的副署權，並非基於對“國會”的政治對抗，而是行政權在面對其他“憲政”機關可能侵害其職權時，所採取的一種自我保障措施。他強調，在此次《財政收支劃分法》爭議上，賴清德與卓榮泰的立場是一致的，皆認為“立法院”多數通過的版本，已對行政權及其他“憲政”機關職權構成實質影響，並可能衝擊“國家”財政紀律與永續發展。



鍾佳濱也說，副署權本質上屬於非常態機制，不能長期取代正常的“憲政”運作。他形容，“手剎車只能讓車子在墜落懸崖前暫時停住，但車子能否回到正確道路，仍須依賴制度本身的修復。”



鍾佳濱談及化解目前僵局的可能路徑，至少有兩個方向值得努力，第一，是儘速讓“憲法”法庭恢復正常運作，使“憲政”爭議回到司法審查的正規軌道；第二，若“立法院”多數認為財劃法具有高度重要性，應正面接受“行政院”提出的版本進行實質審議，而非僅以對抗方式處理。



鍾佳濱強調，單靠“不副署”無法從根本化解“憲政”衝突，最終仍須仰賴“憲法”所設計的制度機制，以及朝野之間回到制度內對話，才能讓“國家”治理回歸常態。