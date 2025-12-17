拚台中提名楊瓊瓔黏緊緊　盧秀燕不表態

藍委楊瓊瓔（左）與台中市長盧秀燕同場拚曝光。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月17日電（記者 方敬為）明年台中市長選舉，中國國民黨內包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔表態爭取提名參選。楊瓊瓔今天跨選區到太平區與黨籍現任市長盧秀燕合體跑行程，力拚曝光，但盧秀燕未安排楊發言，並且在致詞祝福地方議員、里長等民代明年選舉順利時，未提及台中市長選舉，避免表態的意味濃厚。



台中市環保局17日舉辦“太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程啟用典禮”，盧秀燕親自主持揭牌，藍委楊瓊瓔跨選區出席，全程緊跟盧秀燕，並熱情向與會者問候致意，積極爭取支持。



由於太平區清潔隊辦公廳舍工程經費全由市府自行籌措，未透過“立委”爭取經費補助，因此楊瓊瓔出席活動，主要是拚明年市長選舉提名，增加在台中市各選區的能見度。



盧秀燕致詞時感謝地方市議員、里長的支持，讓太平區清潔隊能有嶄新的辦公廳舍，沒有提及楊瓊瓔，同時並未安排楊致詞，只讓對方與民眾互動有獎徵答。相關舉措引人注意。



盧秀燕對於2藍委表態爭取參選下屆台中市長的人選，態度中立，並且對媒體公開稱“沒有接班人”，對照她在公開行程的表現，顯然在提名確定之前，有意避免在江、楊之間選邊站。