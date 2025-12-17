林岱樺再喊：別讓我的冤案成政治鬥爭工具

綠委林岱樺17日在高雄福華大飯店舉辦第二場初選政見說明會並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月17日電（記者 蔣繼平）遭停職的無黨籍新竹市長高虹安涉助理費案二審改判貪污無罪。對此，同樣涉詐助理費遭起訴且爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委林岱樺17日表示，她依法依規、公款公用，沒有一毛錢進私人口袋，也是她堅持無罪辯護的原因。她更呼籲明確界定助理費認定標準，推動制度合理化，不要讓她的冤案成為政治鬥爭的工具。



高虹安被控在“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。上訴後，二審台灣高等法院判決《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，並撤銷貪污罪，可上訴。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



不過林岱樺今年2月被爆出涉嫌詐領助理費、浮報加班費金額近新台幣1500萬元，高雄地檢署6月間起訴，目前正在高雄地方法院進行相關訴訟程序。而林岱樺官司也牽動民進黨高雄初選的選情變化。

