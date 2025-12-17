邱議瑩對比民調領先　林岱樺質疑數據矛盾

綠委林岱樺17日在高雄福華大飯店舉辦第二場初選政見說明會並受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月17日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，下個月就要進行民調對決。針對16日又有一份有利民進黨“立委”邱議瑩的民調出現，同為競爭對手的民進黨“立委”林岱樺17日受訪時表示，民調是科學的量化，不是文宣的工具，衹有呈現最後數字卻無交代詳細內容，無非只是一個造勢工具而已。林岱樺更質疑，她領先柯志恩最多但卻不是第一名，這數據非常矛盾，這種民調怎麼做出來的？



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



《NOWNEWS今日新聞》16日公布一份綠營內參民調顯示，邱議瑩以51.4%領先柯志恩29.1%；許智傑48.5%領先柯志恩30%；賴瑞隆48.4%領先柯志恩29.5%；林岱樺則以48.1%領先柯志恩25.4%。該份民調顯示綠營4位候選人都贏過柯志恩。



針對這份最新民調的看法，林岱樺表示，民調是科學的量化，不是文宣的工具，昨天也有不同候選人表達不同意見，其實公布的不同民調都呈現一個矛盾的現象，就是林岱樺是領先柯志恩最多，但卻不是第一名，那這樣的民調是怎麼做出來的呢？