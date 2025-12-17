何時復職？高虹安：相信很快會有好消息

停職中的新竹市長高虹安17日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月17日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費案二審宣判16日大逆轉改判高貪污罪無罪，高已依法向“內政部”申請復職。高虹安今天受訪表示，她當然希望能越快復職越好，畢竟她也等了非常長的一段時間，目前為止還是沒有收到“內政部”的回函，不過今天早上“內政部長”劉世芳有出來說她會處理，相信應該很快會有好消息。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安17日出席新竹市十校藝術聯展開幕活動會後受訪指出，她當然希望能越快復職越好，畢竟這個復職也等了非常長的一段時間，她在停職這段時間，也沒有忘記對新竹市還有很多責任在，尤其是在市長任內，民眾從一開始選舉市長投票，到後來的反罷免投票，等於是她身上背負了2次選民託負的責任。



高虹安說，對她而言，當然能越快完成復職程序越好，儘快回到市府工作，回到正常生活，也儘快讓新竹市民感受到安定的新竹，這才是最重要的，目前為止她還是沒有收到“內政部”的回函，不過今天早上劉部長有出來說她會處理，應該很快會有好的消息。