高虹安：盼未來不再有民代被助理費纏訟

停職中的新竹市長高虹安17日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月17日電（記者 盧誠輝）停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費案二審宣判16日大逆轉改判高貪污罪無罪，高已依法向“內政部”申請復職。針對有中國國民黨“立委”提出助理費修法一事，高17日受訪表示，她期盼未來不要再有民代像她一樣，受到助理費司法訴訟的辛苦，也希望能藉由這次機會，讓“立法院”能夠開啟討論。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安指出，她在停職期間確實看到很多關於助理費修法的相關討論，對她個人來說，經歷過這段司法的過程，也知道過去有上百位的民意代表，其實都有遇到助理費的問題，而在“立法院”組織法第32條當中，確實是有比較不明確的地方，她還是期待能夠就修法的方向與修法內容來進行一些討論，當然助理的權益也必須要兼顧。



高虹安認為，“立法院”接下來應該會比較辛苦一些，在如何能夠兼顧助理權益，但又能夠在一個已經被大家認為不管是歷史共業或比較不明確的制度跟法律條文，有一個兩全其美並且能夠將法條明確化，避免未來有更多民代誤觸雷區或誤陷法網等事情再次發生，這都是一個蠻重要的方向。



高虹安說，她個人還是希望能夠開啟討論的機會，也期待能夠將這個法修得明確，讓未來不要再有民代受到這個司法訴訟的辛苦，其實這次不僅是她，包括她的助理也都一起在這樣一個司法過程當中，所以她非常能夠體會大家都是很辛苦的，也希望“立院”能開啟討論。