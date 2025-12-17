高虹安申請復職　黃國昌批官方公文慢慢耗

民眾黨主席黃國昌接受廣播節目“千秋萬事”專訪。（中廣提供）。 中評社台北12月17日電／被停職的無黨籍新竹市長高虹安被控“立委”任內詐領公款，一審判刑7年4月，但二審16日認為她不構成《貪污罪》，改認定只構成《偽造文書罪》輕判，高虹安可望復職。台灣民眾黨主席黃國昌表示，2026高虹安代表在野黨爭取新竹市長連任已是幾乎確定的事情。他批評“內政部”當初在最短時間宣布高停職，如今要復職卻展開“公文旅行”慢慢耗。



高虹安因涉貪污詐領助理費，在2023年8月14日被起訴，同年9月19日就遭民眾黨停權。隔年7月26日一審宣判，依《貪污治罪條例》判刑7年4個月、褫奪公權4年，“內政部”隨後依法予以停職，高虹安在判決公布後宣布退出民眾黨。



黃國昌17日上午接受《千秋萬事》廣播專訪，針對高虹安案二審判決牽動新竹市長提名，黃國昌表示，“我覺得某種程度上還了高虹安公道”。過去這段時間，對高虹安潑髒水的民進黨人士、側翼名嘴要不要出來道歉？自己昨天只看到這群人集體崩潰，並且繼續死鴨子嘴硬。



黃國昌提及，這就是民進黨透過手中掌握的檢調追殺、打擊政治競爭對手所採取的手段，讓對方陷入麻煩、好不容易選上的市長卻被停職。結果當司法還予公道時，這些人卻一哄而散、沒人要負責，何其悲哀？這段時間對高虹安、新竹市民造成的傷害，使民眾選出來的市長無法履行市長職務，何其荒謬？