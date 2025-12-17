查罷免不實連署還沒結束　藍嘉義市黨部遭搜

嘉義市黨部主委蔡明顯。（中評社 資料照） 中評社嘉義12月17日電／幽靈連署仍繼續延燒，嘉義檢調今天突然大動作發動搜索中國國民黨嘉義市黨部，檢方證實因罷免民進黨籍嘉義市“立委”王美惠的團體“愛嘉聯盟”涉及冒名連署案進行後續調查，檢調搜索黨部2個多小時，將黨部主委、幹部跟黨工等10多人帶回進行訊問。



今年2月間全台各地“大罷免”行動如火如荼展開，卻傳出藍營罷免綠委行動多地被踢爆抄名冊、幽靈連署等狀況。罷免嘉義市“立委”王美惠提案連署中，也出現民眾亡妻“被連署簽名”，讓當事人憤而提告，而近日嘉義縣及嘉義市已累積20多位民眾遭冒名連署，都是收到選委會通知，才驚覺遭冒名連署。提案罷免王美惠的“愛嘉聯盟”陳姓領銜人當時表示，冒名連署已觸犯底線，第二階段全面停止運作，不會再有罷免動作。



綜合台媒報導，今天上午8點多國民黨嘉義市黨部一開門，嘉義縣調查站大批幹員即持搜索票上門，黨部就又大門深鎖，因星期三是退警及相關黨員常到黨部泡茶聚會，他們陸續到黨部卻迎來大門深鎖，有人打電話詢問黨部，獲得“今天不方便”的回應，無奈離去。



調查官員在黨部辦公室清查疑似名冊、文件資料，一一比對查看，黨部主委蔡明顯及幹部坐在泡茶桌邊，顯得無奈，有幹員帶回部分公文袋先離開，另有一批幹員持續搜索。經檢調持續搜查，嘉義地檢署於今早8點指揮調查人員持搜索票搜索國民黨嘉義市黨部，及相關幹部、黨工、親友住處等11處，約莫10點40分左右完成相關文件，並對黨部主委、幹部跟黨工等13人進行偵訊，預計下午2點移送檢方進行復訊。



對此，嘉義市地檢署表示，偵辦提案罷免嘉義市“立法委員”王美惠的陳姓領銜人涉及冒名罷免連署案，持台灣嘉義地方法院核發之搜索票，至某政黨嘉義市黨部及相關幹部、黨工、親友住處計11處，實施搜索並傳喚涉嫌人13人到案。因案情尚待釐清，相關涉嫌人尚未經檢察官復訊，將於偵查告一段落時再說明。

