黃國昌：有和藍討論是否上街頭　要長期抗戰

民眾黨主席黃國昌17日接受廣播節目專訪。（截自千秋萬事YouTube畫面） 中評社台北12月17日電／“行政院長”卓榮泰日前宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升級。台灣民眾黨主席黃國昌17日接受專訪時透露，昨天晚上跟國民黨開了一個會，並表示“大家要有長期抗戰的準備”，暗示未來要走街頭運動。他認為，賴清德一旦走上“憲政”對決這條路，就絕對不會回頭，大家為了“國家”，不能放棄。



黃國昌今早接受廣播節目“千秋萬事”專訪，主持人王淺秋提到，昨天國民黨發言人牛煦庭表示，民進黨一直嗆在野不敢“倒閣”，但國民黨不會隨之起舞，而接下來上街頭會從長計議。黃國昌表示，接下來要有長期抗戰的準備，下一步也必須謀定而後動，因為一旦踏上這條路，賴清德就不會再回頭，從過去當市長時拒絕進入台南市議會備詢，“監察院”對其提出彈劾也不痛不癢，賴清德已經徹底被寵壞，未來將會一直硬幹下去。



黃國昌透露，自己昨天有參與一場會議，主要就是討論可以用的手段，為了這個“國家”與大家共同生長的這塊土地，“我絕對不會同意，讓下一代過在一個一切‘總統’說了算的獨裁‘國家’”，因此面對民進黨政府的全面獨裁，接下來要全面捍衛台灣的民主“憲政”。



黃國昌感嘆，當“國家”社會已經被民進黨發動的大罷免搞得很疲憊，人民希望政治人物好好做事。但是賴清德、卓榮泰就是不願意放過台灣人民，他們就是繼續硬幹，而且越來越誇張。當壞人精神抖擻的時候，好人都已經疲憊，這是現在台灣非常真實的寫照。



