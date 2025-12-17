中評關注：高虹安滿血復活但有兩個極端變數

已申請復職的新竹市長高虹安今天出席活動臉上透露出好心情。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月17日電（記者 盧誠輝）遭停職的新竹市長高虹安涉“立法委員”任內詐領助理費案，一審被依貪污罪判有期徒刑7年4月，高不服上訴，二審16日宣判大逆轉，改判高貪污罪無罪，高已依法向“內政部”申請復職。隨著二審改判，等同是讓高虹安滿血復活，但未來隨著官司發展變化，恐怕有兩個極端變數存在，包括更審貪污罪再次改判有罪且在1年內三審定讞，或因誣告罪入監服刑且錯過登記參選日期等等，都讓高和藍白陣營無法太過樂觀。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



高虹安二審大逆轉無疑是對目前正在緊鑼密鼓協商2026地方選舉的藍白陣營注入一股強心針，在中國國民黨主席鄭麗文日前表態“現任優先提名”的基調下，高將成為2026新竹市的藍白“共主”，況且以高在大罷免獲得逾12.4萬張不同意票的氣勢，競選新竹市長連任應無人能敵。



但高虹安也不是可以從此高枕無憂，因“高檢署”已表態將研議上訴，也讓高案未來有三種可能結果。第一是“高檢署”若最後放棄上訴，則高案在二審就已判決確定；第二是若“高檢署”上訴後，“最高法院”駁回上訴，則高案將終結審理，全案確定。



比較棘手的是第三種狀況，若“高檢署”上訴後被“最高法院”發回更審，一旦高院再次改判高貪污罪有罪，不管刑期如何，高就算連任成功也得再次面臨被停職的處分。但因更審通常需要至少1年到2年或甚至更久的時間，因此應不至於影響高虹安競選連任，只是若高案進入更審程序，高若順利連任成功，第2任期能否做完則將存有變數。

