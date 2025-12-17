劉兆隆：綠要守住南二都　先淡化派系角力

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月18日電（記者 方敬為）明年台南、高雄市長選舉，民進黨內競爭激烈，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，明年地方選舉，綠營若失守南二都就等於輸，民進黨無論如何都要延續政權，所以提名策略勢必得謹慎，他認為，過程中淡化派系角力與高層的個人好惡是一大關鍵，若提名無法透明公開，出線的選將難以服眾，都會使選情出現負面變數。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



明年台南市長選舉，民進黨內包括新潮流系“立委”林俊憲、“正國會”系統出身的“立委”陳亭妃表態競逐，將採取初選民調定奪。由於林俊憲是賴清德嫡系人馬，外傳賴傾向提名林俊憲參選，但根據先前份公開的媒體民調數據顯示，陳亭妃的支持度相對領先，後續發展值得關注。



高雄市方面，民進黨4名“立委”表態參選，包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，同樣採取初選民調機制提名，過程中各方陣營攻防激烈，外界關注後續能否順利整合。



劉兆隆認為，2026九合一選舉民進黨的選情普遍被看壞，所以守住南台灣版圖成為綠營的重中之重，南台灣包括台南、高雄、屏東只要丟掉一個縣市，對民進黨而言都算是輸，賴清德勢必得辭去黨主席一職，所以綠營無論如何都要保衛南部政權。



對於南二都的提名紛爭，劉兆隆表示，縱使外界有許多傳聞，例如賴清德的提名好惡、傾向、派系考量等，但目前看起來，台南、高雄都採取較無爭議性的初選民調提名，代表賴也明白提名公正性的重要，倘若提名無法透明公開，出線的選將難以服眾，都會使選情出現負面變數。



劉兆隆說，2022年九合一選舉民進黨大敗，時任黨主席蔡英文引咎辭職，殷鑑不遠，賴清德不太可能因為個人好惡，而丟失大局，只是提名過程中或許要思考如何淡化派系角力，否則在初選競爭當中，各方人馬攻防過度激烈，若創下難以撫平的裂痕，都不利後續整合，仍可能使南部版圖被翻轉。明年台南、高雄、屏東縣市長選舉，國民黨都是熟面孔再次角逐，準備程度相當充分，綠營稍有閃失，都可能敗走麥城。