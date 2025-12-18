袁鶴齡：台現在的政治氛圍有韓國戒嚴既視感

中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）民進黨政府首度搬出副署權，以府院對法案“不副署、不公布”，否決“立法院”通過的《財政收支劃分法》引爆朝野攻防。中興大學“國家政策與公共事務研究所”兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，民進黨政府不甘受制於“朝小野大”的結構，試圖以“憲政”手段對抗立法部門，此舉形同以行政權癱瘓立法權，政治氛圍上令人聯想到韓國前總統尹錫悅任內因府會對立而宣布戒嚴的既視感。



袁鶴齡說，民進黨最大的目標就是要扭轉朝小野大的困境，未來“行政院”的副署權勢必成為對付在野黨的工具，就算無法誘使“立法院”提出“倒閣”，進而解散“國會”全面改選，但只要能持續對法案“不副署、不公布”，某種程度也算達到反制在野的目標。且有尹錫悅的前車之鑑，賴清德進一步宣布戒嚴的機率低，要化解僵局，仍得看朝野雙方誰要先退讓，或者待明年地方選舉結果落定後，倘若綠營慘敗，執政黨或許會有所轉圜。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



袁鶴齡分析指出，民進黨當前的核心戰略目標明確，即意圖扭轉朝小野大的困境，從賽局理論的角度觀察，目前的朝野僵局已演變為一場典型的“膽小鬼遊戲（Game of Chicken）”，雙方如同駕駛車輛高速對撞，誰先閃避誰就是輸家；由於任何一方的讓步都可能引發骨牌效應般的政治損害，導致雙方立場更趨強硬，僵局因此難以化解。



在這場政治博弈中，袁鶴齡認為，民進黨打的算盤是透過極限施壓，促使在野黨發動不信任案“倒閣”，進而觸發“國會”解散與全面改選。對綠營而言，這場賭局風險極低，若改選獲勝便能取得“國會”優勢席次，即便未勝也僅是回到原點，不會失去更多。

