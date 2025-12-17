鄭麗文：賴就是想亂台　全黨就戰鬥位置對抗

國民黨主席鄭麗文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)針對賴清德近期的施政表現與“憲政”爭議，中國國民黨主席鄭麗文今日在中常會上發表激揚的談話，她痛批“賴政府”上任以來不僅無法端出執政成績，反而透過司法手段進行政治清算。對於賴清德近期指控“國會”多數是“在野獨裁”，鄭麗文以“男人不會生小孩”為喻，譏諷這是缺乏“憲政”常識的笑話。她並在會中定調，國民黨將提出“富台、護台、保台”路線與之對抗，全黨必須做好長期抗戰的心理準備，將戰線拉長，視明年期中選舉為關鍵一役，最終目標是決戰2028年大選。



自“賴政府”上任以來，朝野對立情勢不斷升高，從最初的“國會”改革法案、總預算案卡關，延燒至近期的《財政收支劃分法》覆議案與年金改革爭議。在經歷大罷免後，民進黨政府再度升高朝野對立，對“立法院”通過的法案採取“不公布、不執行”對抗，台灣內部政局陷入僵局。與此同時，檢調單位近期針對多個國民黨黨部發動搜索，引發藍營內部強烈反彈，質疑這是針對在野黨的秋後算帳與司法追殺。



鄭麗文在中常會開場即針對“在野獨裁”一詞進行反擊。她質疑這若非賴清德幕僚出的餿主意，就是賴清德自己發明的“憲政”笑話。她生動地比喻，就像生理構造上“男人是不會生小孩的”，在“憲政”原理上“在野也是沒辦法獨裁的”。她引用閩南語俚語“袂曉駛船嫌溪隘”（不會開船嫌溪窄），批評“賴政府”手握史上最高的“中央”年度總預算，卻因為執政能力不足、“無半步”，無法解決“國家”問題，乾脆一不做二不休，將所有責任甩鍋給在野黨，這種“擺爛”的態度，讓身為“中華民國國民”的她感到相當丟臉。



接著，鄭麗文分析“賴政府”目前的策略就是“窮台、亂台、毀台”三部曲。她指出，錯誤的能源與產業政策導致高科技產業外移、傳統產業面臨寒冬，這是“窮台”。而在對美關係上，賴清德像個“員外”一樣對美國開出的軍購與經費要求照單全收，簽下無數空頭支票，卻不顧台灣財政能否負擔。當施政拿不出成績時，便轉向“亂台”，透過製造“國會”惡鬥與社會對立來轉移焦點，甚至在罷免案落幕後變本加厲，拒絕溝通對話。她更嚴厲指控，“賴政府”為了整肅異己，不惜動用司法工具搜索在野黨地方黨部，意圖透過“團滅在野黨”來達成“毀台”的目的。

