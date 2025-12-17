認同卓不副署？王世堅：黨的決定只能遵守

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月17日電(記者 莊亦軒)針對“行政院”採取“不副署”因應爭議法案，民進黨“立委”王世堅17日在民進黨中常會前受訪表示，身為執政黨的“立委”，黨怎麼決定，他個人即便有不同看法，也只能跟著遵守，但他希望這個決定未來能有所調整。他也一直在黨內強調，執政的基本原則應該要抓大放小，往大的方向、大的事情先處理。他用閩南語講“船破，海坐底。”(船破了，會進水，最後總要沉入海底。俗語，指事情失敗了，主其事者還是要承擔責任。)



賴清德12日為《財政收支劃分法》僵局邀集綠委便當會商討攻防，定調“政院”不副署、不執行都是合憲的反製作為，據瞭解，多數“立委”也贊同不副署可作為未來制衡藍白法案的武器，不過柯建銘卻主張“行政院”不應不副署、也不應不執行，但意見未被採納。而王世堅表示因為意見不同而沒有發言。



媒體詢問王世堅是否認同柯建銘的看法，王世堅說，他不曉得柯建銘什麼看法，但柯總召有他的缺點、當然相對也有他的優點，柯能在“立法院長”期扮演關鍵角色，自有其老道之處。王世堅表示既然黨已經做出最後決定，他個人即便有不同看法，也只能跟著遵守，但他希望這個決定未來能有所調整。



王世堅指出，民主政治本就充滿歧見與衝突，不可能事事一帆風順，關鍵在於執政黨是否願意承擔最大且最後的責任。若一再把焦點放在細節爭執與意氣之爭，反而會模糊討論方向，“怎麼做，比怎麼說更重要。”呼籲民進黨在執政上應“抓大放小”，否則容易因小失大，這會犯了一個很大的毛病，“看到針孔沒看到蹦康(山洞)”