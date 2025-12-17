高雄綠初選就啟動車隊掃街　邱議瑩拚了！

爭取高雄市長初選提名的綠委邱議瑩17日正式啟動車掃。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月17日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，下個月就要進行民調對決。綠委邱議瑩17日起正式宣布啟動初選車隊掃街模式，邱議瑩強調，最後這20幾天要持續努力，持續贏取市民的認同與信心，民進黨一定要推出最強的候選人出來，才能贏得最後勝利。



民進黨2026年高雄市長提名初選角逐者有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺，4搶1，明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



邱議瑩17日下午3點在民進黨籍高雄市議員林智鴻陪同下，在高雄市鳳山區展開車隊掃街1小時，傍晚也安排到鳳西黃昏市場進行市場拜票。車隊在鳳山區八德路林智鴻北鳳山服務處前集合。



針對最後一個月的選戰策略，邱議瑩表示，就從現在開始來安排車隊掃街，並持續掃市場，利用最後20幾天不斷的努力，持續深入基層、走入基層，傾聽各界心聲，也讓大家更加認識她本人，民進黨最後一定要推出最強的候選人。



另外近日有媒體公布的民調對邱有利引起其他初選候選人質疑，邱議瑩表示，這是媒體公布的民調，並不是她公布，詳細內容是什麼要去問該媒體。她重申所有民調數字都會拿來參考，高高低低起伏都會有媒體效應。



有關湧言會目前是否有支持特定初選候選人，林智鴻表示，邱議瑩與大家互動很友善，也很直接，湧言會許多成員也對邱議瑩表達高度祝福與高度支持，也有一些成員與選區的“立委”保持良好互動，所以是“開放態度、友善支持”。