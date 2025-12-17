吳宗憲籲定性助理費　勿成執政者攻擊武器

國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月17日電(記者 黃偕華)停職中的無黨籍新竹市長高虹安二審翻盤被撤銷貪污罪，改依偽造文書罪判刑6個月，可易科罰金。中國國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲今日在國民黨中常會後受訪指出，既然已經發生這麼多案子，應該由司法機關、“立法院”甚至“行政院”，大家跨院際坐下來一起討論，把助理費完整定性，是屬於一般的補助，還是公家的費用，不要變成執政黨政治攻擊武器。



吳宗憲強調，當助理費定性不清不楚的時候，最大獲利者就是執政黨，因為執政黨可以用這個東西來去修理他不喜歡的人。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。



吳宗憲指出，他擔任檢察官時期，十幾年前有非常多大學教授因涉《貪污治罪條例》被移送，理由是他們詐領“國科會”補助款，但被移送的大學教授太多，後來“高檢署”召開會議，讓“國科會”相關案子加以定性，之後就以偽造文書罪做緩起處分。還有早期公立醫院的醫生收受病患給的紅包、老師收受學生家長給的禮物，在經過司法的定性後，由貪污罪改成背信罪等方式處理。



吳宗憲表示，台灣有非常多的法律存在定性不明的狀況，所以很多都需要司法的定性，而不是流於政治的口水，連高院的法官都搞不太清楚助理費的性質為何，所以高院法官曾經行文給大法官，但大法官要高院自行認定。



吳宗憲也談到，現在的執政黨把助理費用問題拿來修法黨內不聽話的同志或它黨的人，就像高虹安被起訴、被一審判決、被停職，但相同作法的前綠委李俊俋案，現在還以他字案躺在北檢睡覺，這就是嚴重的司法雙標。他呼籲民進黨跟司法機關，趕快把助理費加以定性。