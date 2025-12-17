民眾黨要長期備戰抗賴卓21日辦“憲政”論壇

民眾黨21日辦“憲政”論壇談拒絕副署。(照:民眾黨臉書) 中評社台北12月17日電／“行政院長”卓榮泰不副署“立法院”通過的《財政收支劃分法》，且對於藍白16日聯手通過的停砍公教年金法案，同樣有意採不副署。對此，台灣民眾黨17日召開中央委員會，宣布將於21日舉辦“憲政”論壇”，邀集專家學者與社會對話。民眾黨也強調，唯一能透過制度給予民進黨政府的最大教訓，就是人民在2026年、2028年投下的每一張選票。



民眾黨17日中午召開中央委員會，由黨主席黃國昌主持。面對“賴政府”帶頭不守法“不副署、不公布、不執行”“立院”三讀通過的法律，黃國昌嚴正痛批，這已非朝野對立，而是“賴政府”公開挑戰“憲政”秩序、衝撞法治“國”底線、向民主宣戰，“我們必須有長期備戰的心理準備”，民眾黨也將採取正面反制行動，絕不允許“賴政府”把台灣推向“憲政”崩壞的不歸路。



黃國昌表示，民進黨政府非常清楚，“行政院”沒有不副署“立院”三讀通過法律的權力，去年府方祕書長潘孟安在“立院”備詢時，面對民進黨自家“立委”詢問就明白表示“總統”如期公布法律，“行政院”就應該副署，不然就是打臉“總統”、造成“憲政”危機。”



黃國昌提及，然而賴清德、卓榮泰不擇手段踐踏“憲政”體制，只因不接受“民進黨不喜歡的法案”，選擇以行政權粗暴架空“國會”、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把“國家”當成民進黨的私產。



黃國昌指出，大惡罷32比0後，社會本應休養生息，不過“賴政府”選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰”，民眾黨將凝聚民意守護民主“憲政”，與人民並肩，絕不讓“賴政府”踐踏台灣民主精神，政策會將於21日舉辦“憲政”論壇，邀請前“考試委員”黃錦堂、台灣大學政治系教授陳淳文，從“憲法”出發，直球對決這場“憲政”危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

