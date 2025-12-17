彰化縣綠初選民調公布　陳素月44%出線

綠委陳素月受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉加溫，民進黨彰化縣長提名採“類初選”模式，17日下午4點半公布結果，民進黨籍“立委”陳素月滿臉笑容地向媒體證實自己領先其他三人，但仍待賴清德決定提名才算數。



雖簽署保密協定，但民進黨籍前彰化市長邱建富一股腦將結果講透透，第一名約44%，第二名、第三名約42%，第四名約40%，都完勝可能的對手、中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。



登記民進黨2026彰化縣長初選者，包括綠委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。民進黨16日晚間完成民調作業，並於17日下午4點半開封，黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富北上聽取民調結果，最後由民進黨中央選對會進行綜合評估，預計於下周三就會公布提名。



在聽取民調結果後，林世賢、陳素月、黃秀芳、邱建富依序走出民進黨中央，林世賢、黃秀芳的表情都有些許落寞，但都強調，尊重選對會的結果，未來團結一致挺黨提名的人，打贏明年的彰化線長選戰，一定團結一致。



陳素月則滿臉笑容地說，剛剛公布的結果，我們在初選協調會上都有承諾不公開民調數字，目前只能說陳素月是領先的，但不確定是否會被提名，還要等選對會開會決定，提請黨主席決定後才算數，我們期待有好結果。彼此差距都不大，其他三位同志也都非常優秀。



邱建富受訪時則把民調數字都講透透，他說，第一名44%左右，第二名、第三名都是42%，第四名約40%。對這樣的民調結果，我們都非常高興與欣慰，我們4個人都完勝謝衣鳳。他個人已12年沒參選、7年沒任何公職，但卻能衝到42%，這個成績他也非常滿意了。