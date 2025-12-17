“立院”司委會明邀府院報告不副署法律責任

藍委翁曉玲。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／針對“行政院長”卓榮泰不副署“立法院”通過的《財政收支劃分法》，使其無法公布生效，“立法院”司法及法制委員會召委、中國國民黨籍“立委”翁曉玲變更委員會18日議程，邀請府院秘書長等人就“不依法副署相關法律責任之追究”進行專題報告。翁曉玲今天表示，此事對台灣民主法治非常重要，希望相關單位說清楚講明白。



“立法院”司法及法制委員會18日原本邀請“法務部長”等人就“綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊”進行專題報告，並備質詢。在卓榮泰決定不副署財劃法之後，翁曉玲變更議程。



司委會18日將邀請府方秘書長、“行政院秘書長”、“司法院”、“法務部”就“立法院”三讀通過之法律經“行政院”依“中華民國憲法”增修條文第3條第2項移請“立法院”覆議，經全體“立法委員”二分之一以上決議維持原案，“行政院”院長不依法副署、“總統”不依法公布施行，對“我國憲政”民主及法制之戕害及相關法律責任之追究”進行專題報告，並備質詢。



根據《中央社》報導，翁曉玲受訪表示，賴清德、卓榮泰是否有這麼大的權力，可以完全不甩“立法院”通過的法律，只選擇喜歡的法律才執行、公告。這個議題對於“立法院”及台灣的民主法治來說，都是非常重要的議題，希望讓各單位、“行政院秘書長”把這件事情說清楚、講明白。



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，根據“中華民國憲法”規定，“行政院”向“立法院”負責，因此“行政院”任何作為都受“國會”監督。然而“國會”要求“行政院”負責，最重的方式、最大的監督，就是依據“憲法”增修條文第3條規定，提起不信任投票。他認為不應該捨“憲政”正途，再多的質詢、專題報告，還是要回歸“憲法”的正軌。