反制卓榮泰不副署？牛煦庭：藍白謀定而後動

國民黨發言人、藍委牛煦庭。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月18日電（記者 莊亦軒）“行政院長”卓榮泰近日宣布對《財政收支劃分法》修正案採取“不副署”手段，創下“憲政”首例，台灣民眾黨主席黃國昌提出不排除號召民眾走上街頭，對此，中國國民黨發言人、“立委”牛煦庭向中評社表示，面對當前的不副署僵局，因為“優勢在我”，在野陣營不必急於反制或立即出手，應該“謀定而後動”，在野陣營應該先盤整陣型、做好準備，因為人民要的是2026、2028在野要贏。



“立法院”日前三讀通過“財政收支劃分法”修正案，“行政院”認為此法窒礙難行，提出覆議也遭“立法院”否決，“行政院長”卓榮泰15日舉行記者會宣布決定“不副署”。當黃國昌被問及未來民眾黨有可能上街頭抗議？黃國昌斬釘截鐵說“沒錯”。他強調，今天過後會立即結合所有看不下去的人，共同站出來對抗賴清德的綠色暴政。



牛煦庭接受中評社訪問時，以“下棋”作比喻指出，當對手已將自己逼入死角時，並不需要一路追擊，“他已經把自己困死了，為什麼還要去追呢?”，“一個棋子追著一個棋子，已經追到角落了，還有必要再追嗎？關起來就好。”過度反應反而可能打亂自身節奏。他認為，目前局勢並非不能反制，而是思考要用何種手段，人民要的是最後2026、2028在野要贏，回到這個主軸上才是對的。



談及街頭動員，牛煦庭說，本來就是要準備好才出手，反制措施應該謀定而後動，不需要“政院”一宣布不副署，在野就必須立刻跟進。因為與白營合作，藍營內部整合都需要時間。他強調，本來就要準備好再出手，不是說沒有動作，但是要準備好再出手，不用急著做動作。



牛煦庭也提到，現階段社會觀感對執政黨並不有利，“不用急著做動作，因為優勢在我。現在大家都覺得他們很瞎，如果大家都覺得他們很瞎，你還急著反制他幹甚麼，讓他瞎久一點”不如讓問題持續發酵，在野則利用時間整合內部、穩住陣腳。