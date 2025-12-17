中評關注：新系包辦綠中彰提名　會引紛爭？

綠委陳素月自彰化縣長初選民調勝出。（中評社資料照） 中評社彰化12月18日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨採“類初選”提名，17日公布結果，由黨內新潮流“立委”陳素月勝出，值得注意的是，明年台中市長選舉也是新系成員角逐，打破過去中彰首長提名派系平衡的傳統，是否會引起綠營內部派系紛爭？後續值得特別關注。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，訂12月16日晚間6點到10點展開電話民調。最終由陳素月勝出。



據瞭解，民調結果依序為陳素月44%、黃秀芳42%、邱建富42%、林世賢40%。排名前兩位的陳素月與黃秀芳相差2個百分點。



民進黨過去在中彰投縣市長的提名上，有“派系平衡”的傳統，尤其台中市與彰化縣，通常不會由同一個派系“包辦”，因為台中是中部唯一個“直轄市”，彰化則是六都之外人口最大縣，基於資源均衡考量，通常會在首長選舉的提名上避免派系重疊。



事實上，原先民進黨在彰化縣長的提名是規劃採“徵召”制，政壇傳言，由於台中市已確定徵召新系“立委”何欣純角逐市長，彰化縣很可能會徵召“正國會”的黃秀芳。知情人士透露，確實綠營內部原先的方向是以徵召黃為主，因為黃秀芳2022年臨危受命，出面挑戰尋求連任的國民黨籍縣長王惠美，表現不俗，雖敗猶榮，有了一次選戰經驗，全縣知名度也相對高，黨內認為有再戰的實力。



但未料，彰化縣其他有意參選者堅持辦理初選，民進黨中央黨部才以“類初選”民調定奪，也打破縣市長提名派系平衡的傳統。加上“類初選”有別於公開初選機制，民調過程及數據都是內部參考，未對外公開，民進黨內非新系是否信服，有待觀察。



尤其民進黨“正國會”作為黨內第二大派系，目前獲縣市長提名的僅有台東縣陳瑩、雲林縣劉建國，對於派系發展形成挑戰，也因此“正國會”掌門人林佳龍先前才會大動作出面，表態力挺同系的“立委”林岱樺參選高雄市長，如今又碰上彰化縣長提名被新系拿下，是否引發綠營派系紛爭，後續值得關注。