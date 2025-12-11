駒見一善：中國只針對高市　已相對克制

曾派駐日本駐中國大使館擔任調查員的駒見一善接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月18日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係緊張。曾派駐日本駐中國大使館擔任調查員、日本立命館大學國際教育推進機構准教授駒見一善接受中評社訪問表示，中國對日本的反制措施是有層次的，對高市早苗個人和整體日本民眾是有所區別的，中國已相對克制，只針對高市早苗，而非全日本民眾而來。



駒見一善，日本立命館大學國際關係研究科碩士，專長為現代中國研究、中國外交、兩岸關係、華僑華人研究，曾任日本外務省駐中國日本國大使館政治部専門調査員、公益財團法人交流協會台北事務所専門調査員，現為日本立命館大學國際教育推進機構准教授、政治大學日本研究學位學程客座副研究員。



駒見一善強調，這次高市早苗涉台言論確實受到中國很強烈的反彈，但中國的種種反制措施還是有層次的，對高市早苗個人和整體日本民眾也是有所區別，這從中國外交部只針對高市早苗個人來進行批判就可看出，中國並非衝著整體日本民眾而來。



他分析，中國目前對日本採取的反制措施包括禁止中國觀光客到日本旅遊、禁止日本水產品外銷到中國、禁止日本演藝人員到中國演出等措施，其實這些對日本的傷害並沒有外界想像的來得那麼大，所以中國對日本的反制措施程度上還是有所差別，中國並非真的要對日本民眾展開整體性的報復行動。



駒見一善指出，中國現在透過外交手段對高市早苗個人施壓，主要目的是要逼高市早苗收回涉台言論，但高市早苗在日本國內的支持度卻因此反而更高，所以高市早苗不太可能收回言論，頂多就是以後不再有類似的發言而已，再加上美國總統特朗普已分別打電話給中日兩國元首來充當和事佬，他相信中日的緊張關係應該會慢慢緩下來。

