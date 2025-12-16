日本學者：日本不會因高市改變國際約定

日本立命館大學國際教育推進機構准教授駒見一善。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月19日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係緊張。曾擔任日本駐中國大使館調查員、日本立命館大學國際教育推進機構准教授駒見一善接受中評社訪問表示，日本不會因為高市早苗涉台言論而改變任何立場，因為日本還是必須遵守“和平憲法”，也必須跟著原本的國際約定走，不會因為高市說了什麼而有所改變。



駒見一善，日本立命館大學國際關係研究科碩士，專長為現代中國研究、中國外交、兩岸關係、華僑華人研究，曾任日本外務省駐中國日本國大使館政治部専門調査員、公益財團法人交流協會台北事務所専門調査員，現為日本立命館大學國際教育推進機構准教授、政治大學日本研究學位學程客座副研究員。



駒見一善強調，根據日本憲法規定，日本無法主動對外發動戰爭，而是必須看美國對事件的態度與反應後，才能被動做出相關的配合行動，日本不可能主動去對外做出什麼軍事行動，因為日本必須遵守“和平憲法”，也必須跟著原本的國際約定走，所以日本不會因為高市早苗涉台言論而改變任何立場。



他提到，若仔細看高市早苗涉台言論的經過可以發現，當時高市早苗是在回答日本在野黨議員岡田克也質詢時的假設問題才表示，如果中美兩國都出動軍艦進行對峙的話，對日本來說會是一種危機狀態，這樣的想法日本從來沒改變過，只是高市早苗這次把細節說得比較清楚一些，但卻剛好遇到中國抗日戰爭勝利80周年，因此才會引起中國如此大的反彈。



駒見一善指出，日本還是非常希望海峽兩岸能夠保持和平安定，這樣整個東亞情勢才能穩定，但現在因為中美兩強競逐的關係，台灣成為重中之重，再加上畢竟美國有很多軍事基地就設在日本，萬一不幸中美哪天真的發生衝突，美軍若動起來，日本也只能被動配合，所以美國還是影響中、美、日三角關係的最關鍵因素。

