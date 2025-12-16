中評關注：南二都提名決定賴連任路好不好走

賴清德近期頻繁跑台南行程，頗有為子弟兵林俊憲拉抬之意。（府方提供） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）民進黨最近積極進行初選提名相關作業，目前有民調顯示高雄市與台南市黨內初選領先者，都非賴清德屬意人馬，若南二都民進黨初選民調最後勝出，都非賴系人馬，賴清德2028想尋求連任，很可能受到黨內其他派系壓力。但若初選民調結果出爐，黨執意提名賴系人馬，黨內初選將可能出現分裂危機。因此，南二都初選若處理不好，都會讓賴連任路充滿困難。



民進黨公布黨內縣市長初選相關行程，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間8點至9點30分，由三立電視台承辦。高雄市市長政見發表會，規劃於1月3日，下午2點至4點，由民視電視台承辦。嘉義縣縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午2點至3點，由民視電視台承辦。民進黨昨天也內部公布彰化縣長初選民調結果，由新潮流“立委”陳素月領先其他有意參選者，包括“正國會”系統綠委黃秀芳及彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。



民進黨內高雄市長與台南市長初選競爭激烈，最近陸續有民調數字露出。日前一份內參民調顯示，邱議瑩民調51.4%、領先中國國民黨“立委”柯志恩29.1%，綠委許智傑48.5%，領先柯30.3%，綠委賴瑞隆48.4%、領先柯志恩29.5%，綠委林岱樺48.1%，領先柯25.4%。獲得英系、蘇系、湧言會等支持的邱議瑩，領先對手柯志恩最多，支持度破五成。



而新潮流系統的賴瑞隆支持度與同派系許智傑接近。之前因小孩涉及校園霸凌，被認為已經失去初選勝算，現在連同為新系許智傑支持度都要開始超越賴瑞隆，賴要在高雄市長初選民調前勝出，機會越來越小。



賴清德9日出席出席“台南市安平產業園區啟用50週年聯歡晚會”；12日出席“國網雲端算力中心”啟用典禮；14日前往台南參加台南丹娜絲風災感恩會，當時賴子弟兵、綠委林俊憲以及綠委陳亭妃都出席，但兩人分別站在賴兩邊，王不見王意味濃厚；賴18日又將出席“成大沙崙醫院新建工程動土典禮”，短短幾天4次到台南參加行程，頗有為林俊憲拉抬之意。

