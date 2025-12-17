中評關注：綠高雄初選不打負面　有韓流陰影

爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委邱議瑩17日率先展開初選車掃成為話題。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月18日電（記者 蔣繼平）民進黨台南、高雄市長初選誰能出線備受關注。南台灣是綠營大票倉，通過初選就是當選保證，初選總是競爭激烈。最後不到一個月，台南早已捉對廝殺檯面化，高雄則是提早進入造勢車掃選舉活動，看似很拚，實則是很怕重演2018韓流翻盤變天的痛，不打負面避免分裂變成共識，只能正向操作，無法像台南一樣毫無顧忌。



民進黨爭取台南市長初選提名的有綠委林俊憲、陳亭妃。爭取高雄市長初選提名的部分，則有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺。初選民調期間都是明年1月12日至1月17日。至於國民黨方面，台南可能由藍委謝龍介出戰，高雄可望由藍委柯志恩來選。



台南市長綠初選的部分，林俊憲與陳亭妃頻頻隔空較勁，選戰進入白熱化。綠營在台南初選激烈屬於檯面化，主要是台南由已被綠營連續執政32年，只要初選出線就是當選保證，藍要推翻不容易，其次因為是兩個人在選，所以“捉對廝殺”較激烈。



高雄市長綠初選則是4搶1的局面，可說非常熱門。不過鬥爭沒有那麼明顯，檯面上初選候選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺都是打正面選舉，也都保持君子之爭，相當有風度，甚至林岱樺、邱議瑩陸續辦過萬人大造勢等選舉活動，提早拚場。



與台南一樣都是綠營大票倉，高雄市長初選態樣較為不同，主要原因就是高雄2018年曾經因為“韓流”變天，打破綠營連續執政20年的局面，後來成功“罷韓”後才透過市長補選才再度拿回政權，所以避免再度輸掉江山，成為綠營的一致的目標。



綠營為了避免再度痛失高雄，必須防止兩點，第一，避免民心思變導致韓流再起，第二就是避免重演2017年高雄市長初選殺的刀刀見骨，最後因初選而分裂，導致無法團結一致對抗藍營的對手。所以誰初選打負面選舉，誰就出局，變成一種共識。

