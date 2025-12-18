沈富雄：賴再續賭不副署　會連2028都沒了

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／“行政院長”卓榮泰15日宣布不副署《財政收支劃分法》，外界預期公教人員退休年金制度修正案會成為下一個不副署的法案。對此，前“立委”沈富雄17日在網路節目呼籲賴清德，不要打賭這個，要是這次再輸一次，“不是不好看，你2028就沒了”。



沈富雄17日在網路節目《下班瀚你聊》表示，在他看來，停砍公教年金雖然是惡法，但“惡法亦法”，民進黨應該忍耐讓法案通過，並好好解釋公庫會如何受到傷害給人民聽，接著執行至2028年，到了當年大選時，讓人民知道相關影響為何，等到兩年後大選民進黨若是取得多數，再將法案修回來，這才合理的作法，“民進黨等不及這兩年，但這樣可以嗎”。



黃暐瀚表示，現在看起來賴清德和卓榮泰的態度，就是直接不副署、不提“釋憲”，也不會再去覆議。沈富雄反問，賴卓兩人態度很硬，他們是：第一，不曉得後果會是場嚴重災難，而且會寫進歷史；第二，是知道會有什麼後果，但還是要硬幹？黃暐瀚則指出，還有第三種可能，就是他們認為硬幹最後的結果，是民意站在他們那邊，這也是為什麼卓榮泰現在一直喊來“倒閣”，“他可能認為現在直接對決，這個國會跟民進黨執政，人民會選擇民進黨”。



沈富雄則說，如果被民進黨混過去，台灣就是個無法無天的非民主“國家”，而此事的責任歸屬很清楚，是社會的縱容與在野沒有好的效果。沈富雄稱，自己對台灣主流社會相當有信心，不至於會走到前述情形，因此，賴清德真的不要打賭這個，要是這次再輸一次，“不是不好看，你2028就沒了”。