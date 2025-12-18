藍委徐欣瑩宣布參選新竹縣長　強調責無旁貸

藍委徐欣瑩宣布投入國民黨新竹縣長初選。（照：徐欣瑩臉書） 中評社台北12月18日電／中國國民黨新竹縣長選戰升溫，繼副縣長、黨部主委陳見賢宣布參選後，黨籍“立委”徐欣瑩今天正式表態爭取國民黨新竹縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。強調守住新竹縣，讓新竹縣再贏，她責無旁貸。



徐欣瑩18日一早就在臉書正式宣布爭取提名，她先是感謝許多的鄉親好朋友、政壇前輩及各級民意代表菁英們，在過去這段時間的鼓勵、關心以及不斷勸進，讓她備感溫馨，深感對新竹縣有一份責任。



徐欣瑩說，新竹，是台灣最純朴最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方。她是交通大學的衛星測量博士，所有的太空人都說，從天空往下看，才是地球最美的視角；但我想說，當我們從整個台灣的高度和視野來看，才知道新竹縣的人文與科技有多麼重要！給每個鄉鎮都有更新更好的新建設，有多重要！給新竹縣一個更前瞻、更美麗的願景，有多重要。



徐欣瑩表示，從城市治理、環境永續到生活樣貌，AI時代正在進行典範轉移。在這樣的關鍵時刻，用AI高科技治理，幫新竹縣創造更便捷的智慧交通、更優質的生活環境、更符合時代的新學校教育，更有產值的就業市場。用AI智能與資源整合，幫新竹縣創造更安全宜居、更便利、更多醫療養生資源、更自在逍遙的長健之鄉。



徐欣瑩表示，從兩屆議員到兩屆“立委”、到三年前擔任現任縣長楊文科的競選副主任委員，她從幼時在家門巷口跑來跑去，到今天在新竹縣的一市三鎮九鄉跑來跑去，這裡就是她的家鄉，對自己的家鄉，所有努力都令她感覺開心與踏實。



徐欣瑩強調，“這是改革的世代，也是AI科技的時代”她參與地方縣政二十多個寒暑，深受民眾的支持與鼓勵，對於未來新竹縣的建設與發展深具信心，也決定義無反顧站出來回應民眾的期許與期待。



徐欣瑩說，今天正式宣布參選 新竹縣長，爭取中國國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利，守住新竹縣，讓新竹縣再贏，“我責無旁貸”。