高虹安復職拚連任　國民黨表態禮讓新竹市長

新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／原停職中的新竹市長高虹安涉詐助理費案二審宣判16日大逆轉改判高貪污罪無罪，18日復職。外界關注其政治動向，對此中國國民黨組發會主委李哲華17日透露，考量“藍白合作”基礎及現任者優先原則，新竹市長選舉將不推人選，支持高虹安爭取連任。



綜合媒體報導，國民黨組發會主委李哲華17日受訪提到，基於“藍白合”誠意及現任優先原則，明年新竹市長選舉將禮讓高虹安競選連任。值得注意的是，國民黨前發言人何志勇日前表態參選新竹市長意願，同樣打學歷牌，本月13日更在“風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍”活動，提出“新竹超級主場計劃”，在社群引發討論話題。



高虹安被控2020年“立委”任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審認定高觸犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪污罪，判高有期徒刑7年4月。案經高上訴後，二審台灣高等法院改判高貪污罪無罪，僅依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金18萬元，可上訴。



高虹安17日表示，已正式收到“內政部”核發的復職公文，18日上午就會回到市府報到上班，強調復職後定會1天當3天拚，目標是讓市民感受到安定且進步的新竹。



對於國民黨前發言人何志勇日前已表態擬參選新竹市長，未來藍白合是否仍有空間？高虹安先是反問“何志勇是？”隨後才表示，她近期沒有關心2026選舉的事情，如果有一些對新竹發展想要服務的想法的話，在每一次公民選舉都是非常好的討論機會。至於基層期待高虹安明年再次展現藍白合順利連任，她透露目前專注拚市政，還沒去想到選舉。