美國宣布售台5項武器總價約3490億台幣

美國陸軍M109A7自走砲，參加“陸軍節”華府閱兵典禮。（取自US Army） 中評社台北12月18日電／台“國防部”18日表示，美國政府於美東時間17日，就台軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行知會國會程序，可望於1個月後正式生效。



台“國防部”上午發布新聞稿指出，美國政府於美東時間17日下午5時30分，就台軍“台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）”、陸軍“AH-1W型直升機零附件”、“M109A7自走砲”、“海馬士遠程精準打擊系統續購”、“拖式飛彈續購”、“反裝甲型無人機飛彈系統”、海軍“標槍反甲飛彈續購”、“魚叉飛彈可修件檢修”等八案，總額111億540萬美元對台軍售案，知會美國國會。



這項軍售中，其中有五項納入特別預算採購，其中最受矚目的，就是最新型的M109A7“帕拉丁”自走砲，最大射程可達30公里，若使用最新的神劍精準導引砲彈可達40公里。可彌補遠程海馬士火箭與傳統火炮之間，填補打擊距離的間隙。



美方這次同意項目中，還有陸軍以“獵鴞專案”為代號採購的反裝甲無人機（Altius 600M），其中Alti首批已在今年8月4日交運陸軍。這次同意項目應為增購的新式ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。



“國防部”指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，“M109A7自走砲”、“海馬士遠程精準打擊系統續購”、“拖式飛彈續購”、“反裝甲型無人機飛彈系統”、海軍“標槍反甲飛彈續購”等5案，均為“強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算”中之案項，軍方將於“立法院”審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。