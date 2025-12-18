沈慶京創臉書粉專　首文控檢察官違法偵查

沈慶京痛批檢方政治辦案。（照片：沈慶京臉書） 中評社台北12月18日電／涉京華城容積率弊案的威京集團主席沈慶京，今年7月被台北地方法院合議庭裁定以新台幣1億8千萬元交保。沈慶京創立臉書粉專，17日首次發文，講述到台北地院開庭辯論的感想，文中痛批檢方政治辦案，“我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？”



沈慶京表示，“今天是我第一次發臉書，快八十歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。”



沈慶京說，北檢去年經過4個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮之外沒有一個人說違法，檢察官“沒有證據就起訴”，本案所有的被告、證人在經歷北檢檢察官的威脅逼迫後，都將懷疑台灣司法的獨立和公信力。



沈慶京提到，前台北副市長彭振聲在法庭上曾說，這個案子害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？柯文哲被關押1年，見不到父親最後一面；邵秀珮依法行政卻被不懂都市計劃法的檢察官逼迫，擔心公務員資格被取消而被迫認罪；前都發局長黃景茂非常專業，“我不認識他，但看得出他是敬業而有擔當的公務員，也被無辜牽連起訴。”



沈慶京還說這個案子造成他的身體永久性傷害以及公司難以挽救的損害，京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失，“我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？”



沈慶京感嘆，就算未來獲判無罪，但“遲來的正義，不是正義”，而他仍希望大家正向往前看，期待司法有公義，最後再批檢察官“不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票……”。