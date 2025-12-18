馬文君爆料：軍方監偵型無人機激似大疆機型

針對台軍方“監偵型無人機”疑似大陸大疆M300／M350 RTK系列高度吻合，藍委馬文君提出質疑。（照：馬文君臉書） 中評社台北12月18日電／台灣海軍陸戰隊近期展示的“監偵型無人機”，軍方編列新台幣6億1755萬4000元預算，採購960架，平均單價約64萬元。對此，中國國民黨籍“立委”馬文君18日表示，接獲民眾陳情指出，這批無人機在整體外型與多項關鍵工程結構上，與中國大陸大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列無人機高度相似，非單純“外觀像不像”的問題，而是涉及系統相容性、供應鏈安全、通訊保密與作戰風險的重大“國安”議題，要求“國防部”與承製廠商對外說明。



藍委馬文君今天在臉書發文表示，綜觀全球主要軍用或準軍用四軸旋翼無人機，包括美國 Skydio X2／X10D、Teal Drones Golden Eagle，以及以色列 Elbit Systems 的 Skylark 系列，即便同屬四軸旋翼設計，各家在機體比例、雲台接口、天線配置、馬達與機臂結構上，皆有明顯差異，反映其不同的研發路徑與系統架構。



馬文君說，即便是中國大陸其他廠商如零度智控、科比特等，其產品亦未出現與大疆 M300／M350 RTK 系列如此高度一致的外觀與結構配置。反觀方本次採購之監偵型無人機，卻在多個關鍵工程節點與大疆產品高度雷同，已不符合正常自主研發或差異化設計的合理期待。



馬文君指出，依據民眾提供之資料與比對結果，初步歸納出以下幾項非偶然性的高度相似點：



一、雲台快拆系統：雲台快拆接口向來是無人機最具專利與系統辨識度的核心結構。大疆獨有的 SkyPort／SkyPort V2 設計，在接口尺寸比例、訊號觸點排列與三點式卡扣結構上，具有極高辨識性。然而，台軍方採購之無人機，其雲台快拆系統在上述關鍵結構上，與大疆設計高度一致，已超出“功能需求相同”所能合理解釋的範圍。



二、機身底部插槽、開孔與走線邏輯：包含前方 IO 底座的開孔尺寸、比例、位置，以及機身後方通訊與電源插座的開孔角度與走線邏輯，皆與大疆M350 RTK幾乎一致。這類屬於內部系統整合邏輯的設計，通常不會在不同研發團隊中自然趨同。



三、馬達座、螺絲孔位與機臂外管尺寸：不同廠牌無人機因馬達推力、重量配置與氣動設計不同，其馬達座直徑、螺絲孔位與機臂管徑配置理應存在差異。然而，本案無人機在上述關鍵結構尺寸上，卻與大疆 M300／M350 RTK 系列高度吻合，顯示其設計來源與邏輯值得進一步釐清。